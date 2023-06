Con Nokia G42 lo smartphone riparabile diventa 5G

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Oltre alla connettività di nuova generazione le specifiche non sono pirotecniche, ma al centro c'è altro: se si rompe, puoi ripararlo in autonomia e senza spendere troppo

Ma cosa vuol dire riparabile Se vi è mai caduto un telefono, probabilmente avete dovuto convivere uno schermo danneggiato. G42 è pensato per essere riparato QuickFix, in modo da poter Quante volte vi è capitato di lasciare cadere lo smartphone, solo per recuperarlo e notare che lo schermo è danneggiato Beh, addio a quei fastidiosi inconvenienti! il nuovo G42, l'azienda

Oltre alla connettività di nuova generazione le specifiche non sono pirotecniche, ma al centro c'è altro: se si rompe, puoi ripararlo in autonomia e senza spendere troppo ...Ecco Nokia G42 5G nel colore So Purple, il primo modello riparabile di HMD Global caratterizzato da stile e connettività 5G. Sostituire batteria, schermo e porta di ricarica sarà ancora più semplice g ...