Come sta il teatro e come stiamo noi nell’era della gratificazione istantanea

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Secondo l’ultimo rapporto Siae sullo spettacolo e lo sport, il 2021 non è stato l’annoripresa per l’industria culturale. Nonostante la quantità di spettacoli sia aumentata rispetto al 2020, il mondo del cinema, del, del ballo e dell’intrattenimento musicale ha perso un considerevole numero di spettatori. Di questo triste trend ilè il settore tra i più colpiti, dove si registra un declino progressivo dell’audience: da quindici milioni di spettatori nel 2019 si è passati a 4,9 milioni nel 2020, fino a raggiungere i 4,3 milioni nel 2021. Di pandemia e di social si è letto e scritto tanto, forse quasi tutto. Il, in questo senso, con il pubblico che scarseggia e gli spettatori sempre più distratti e disabituati a rimanere concentrati un periodo di tempo prolungato, ci racconta un cambiamento ...

"L a missione di oggi è un altro esempio dil'NRO continui ad andare oltre, " ha affermato Chris Scolese, direttore dell'NRO. " La nostra architettura sievolvendo per garantire che gli ...Molti nel Pd percepiscono il partito della Schleinun incrocio fra Rifondazione... Il metodo, ... Elly Schlein ci riprova:tentando di mettere in moto la macchina del partito ma ogni tentativo ...Allora perchétirando tanto in lungo Forse il governoanche utilizzando la ratificamerce di scambio per le trattative in corso con l'Europa. Non a caso sabato Giorgia Meloni ha detto ...

Orale maturità 2023: come sta andando. Testimonianze dei maturandi Studenti.it

deSidera Bergamo Festival apre ufficialmente il 6 luglio a Caravaggio con un evento speciale dedicato a Michelangelo Merisi, a cui Luigi d’Elia dedica un nuovo spettacolo che titola “Caravaggio. Di ch ...La passione per restituire alla città di Bergamo alcuni dei suoi luoghi significativi, ha portato questo progetto a rientrare tra gli undici selezionati con “Spazi in trasformazione”, un bando dedicat ...