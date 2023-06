Come la tecnologia semplifica la vita quotidiana con 5 app incredibili

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laè una compagna insostituibile nella tua routine. Arriva in soccorso per risolvere inghippi, scoprire nuove meraviglie, per farti divertire ma anche per renderti più responsabile. Scopri le 5 app che ti faranno appassionare ancor di più ai poteri della, da quelle che ti consentono di identificare piante e fiori a quelle che ti faranno canticchiare la tua canzone preferita, fino a quella che ti permetterà di aderire ad una sorta di rivoluzione energetica. PlantSnapChi ama la natura e non smette mai di essere curioso nel scoprire nuove piante, non potrà fare a meno di PlantSnap. Questa app all’avanguardia ti consente di identificare qualsiasi essere vegetale semplicemente inquadrandolo con la fotocamera del tuo telefonino. Scattando una foto, dopo qualche istante comparirà il nome, le caratteristiche e ...