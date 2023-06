Come gratinare senza forno | usa la padella! Risparmia soldi e tempo

Leggi su donnaup

(Di mercoledì 28 giugno 2023) È inutile girarci intorno: il cibo quando è gratinato è molto più buono e invitante. Qualsiasi sia il piatto preparato grazie alla gratinatura farà venire l’acquolina in bocca a tutti. Solitamente per realizzare quell’irresistibile crosticina a cui nessuno può dire di “no” si utilizza il formaggio grattugiato, il pangrattato oppure la besciamella. Insomma dipende dai gusti e dai piatti che si desidera servire a tavola. La gratinatura può essere usata sia su un secondo piatto che su un contorno di verdure, su un primo a base di pasta e su tanti altri cibi. Insomma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Per realizzare la gratinatura perfetta viene utilizzato ilma in questa pagina è possibile scoprireottenere lo stesso effetto utilizzando una semplice padella....