Colori - La Fiat non farà più auto grigie

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Lanonpiù. Da oggi in poi, la Casa del Lingotto proporrà i propri modelli solo con tinte vivaci, a partire dalla nuova600e. A comunicarlo è stato direttamente l'amministratore delegato del brand, Olivier Franois: "L'Italia è la terra deie laè il marchio dei". Per annunciare questa storica decisione (il grigio è da molti anni una delle tinte più scelte daglimobilisti di tutto il mondo) è stato realizzato un video in cui un esemplare grigio della nuova600 elettrica viene calato all'interno di una vasca di vernice arancione in piazza a Lerici. La presentazione del filmato è stata anche l'occasione per confermare ufficialmente che la nuova elettrica verrà svelata ...