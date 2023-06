Cna | “Per arrestare il calo di fiducia delle imprese servono interventi per contenere inflazione e costo del denaro”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 28 giugno 2023) ROMA – “Ilnell’indice dellaregistrato a giugno dall’Istat non ci coglie impreparati. Purtroppo l’Istat fotografa opinioni che stiamo raccogliendo da tempo. E non a caso tale flessione posiziona questo indicatore al livello più basso dallo scorso dicembre”. Lo si legge in un comunicato della CNA. “Le– continua la nota – percepiscono il rischio di un peggioramento del quadro economico o, perlomeno, di un deciso rallentamento della crescita, non solo a causa dell’instabile situazione internazionale”. “I problemi sono, però, anche interni. Lo dimostra – spiega la CNA – il fortedellatra lecommerciali al dettaglio, i cui giudizi sulle vendite sono orientati al pessimismo nonostante i saldi alle ...