Clamorosa truffa alla Lewa Safari Marathon | il vincitore non è il vero corridore

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il comitato organizzatore della, una maratona che ogni anno si corre nell’ampia riserva naturale di Isiolo (Kenya), ha dovuto annullare la vittoria dell’atleta Philip Kigen nella gara di sabato scorso a causa di una “infrazione delle regole”. La ragione dell’annullamento sta proprio nel clamoroso fatto che ildella gara in realtà non era ilKigen, ma solo un impostore che si era sostituito all’atleta camuffando la sua identità. Attraverso una dichiarazione ufficiale, laConservancy ha comunicato che c’era un altro atleta che utilizzava l’identità di Kigen che, con questa vittoria, si era aggiudicato, oltre agli oneri della gloria, anche 150mila scellini kenyani (poco meno di 1000 euro al cambio). In seguito ...

La Lewa Safari Marathon che si è corsa in Kenya è stata teatro di una truffa incredibile: il vincitore non era il vero Philip Kigen, ma un impostore ...