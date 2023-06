Cittadinanzattiva | ' rafforzare comunicazione soprattutto per fragili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Padova, 28 giu. (Adnkronos Salute) - “C'è assolutamente bisogno dilae l'informazione rivolta in generale a tutte le cittadine e cittadini italiani, in particolare alla popolazione più fragile, come gli anziani, di modo che si aumenti l'accesso alla prevenzione vaccinale e si diffonda e si consolidi l'idea che il vaccino è di aiutoalle persone contà, che presentano una patologia cronica, una morbilità o una comorbilità, per proteggersi dall'impatto di altre patologie che possono aggiungersi alla loro”. Così Annalisa Mandorino, segretaria generale, intervenendo oggi a Roma al convegno “Frames - Messa a fuoco sull'Herpes Zoster. Nuove prospettive di prevenzione nel paziente oncologico” promosso da Gsk. Il ruolo indispensabile per garantire ...