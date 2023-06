Ciclismo | Peter Sagan condannato per guida in stato di ebrezza! Pena sospesa di tre anni di carcere per lo slovacco

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Arriva una notizia importante dal mondo del, corridore in forza alla Total Energies pronto a partecipare al Tour De France 2023, èa unadi tre mesi () dal Tribunale del Principato di Monaco, dopo che lo scorso 12 maggio èfermato dalle forze dell’ordine mentre si trovava alladel suo scooter con un tasso alcolemico in corpo ben oltre il limite consentito. Stando ai fatti riportati da Monaco Matin sembra che gli agenti, a notte fonda, abbiano notato le condizioni alterate dello, fattore che ha portato loro ad effettuare un controllo con l’etilometro che ha riscontrato un tasso di alcol di 1.46 mg/I, dunque tre volte superiore alla soglia di o,50. ...

TOUR DE FRANCE 2023 - Tre volte campione del Mondo e sette volte maglia verde al Tour, Peter Sagan è stato fermato a Monte Carlo in stato di ebbrezza. Recidivo ...Il 33enne slovacco, tre titoli mondiali in carriera, a maggio era alla guida di uno scooter sulle strade di Montecarlo con tasso alcolemico fuori norma. Da ...