(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilona Staller, in arte, fail suo unico. Come riporta “Il Messaggero” Ludwig, questo il nome del

Problemi economici per, all'asta la casa usata per diversi film: "Ho avuto debiti, colpa della pandemia" 28 Aprile 2023 Staller avrebbe denunciato tentativi di richiesta di soldi da parte ...commenta Ilona Staller , in arte, dopo essere stata minacciata dal figlio con un taser , lo ha denunciato e fatto. Nel procedimento per direttissima il tribunale ha disposto per Ludwig Koons il divieto di dimora ...Problemi economici per, all'asta la casa usata per diversi film: "Ho avuto debiti, colpa della pandemia" 28 Aprile 2023 Staller avrebbe denunciato tentativi di richiesta di soldi da parte ...

Roma, Cicciolina fa arrestare il figlio: "Mi ha minacciata con un taser" TGCOM

Avrebbe minacciato la madre, Ilona Staller, in arte Cicciolina, con un taser per estorcerle soldi. Per questo il trentenne Ludwig Koons è stato arrestato ieri e processato oggi per direttissima dal ...L’ex pornostar Cicciolina: mi faceva continue richieste di denaro. Il trentenne: “Abbiamo battibecchi, ma mai minacce. Non sapevo che il taser fosse illegale” ...