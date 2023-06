Cicciolina denuncia il figlio | «Mi ha minacciato con un taser per estorcermi denaro» E il tribunale lo caccia da Roma

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ludwig Koons, ildi Ilona Staller, in arte, non potrà più risiedere nel comune di. A disporre il divieto di dimora è ildella capitale, al termine di un’udienza per direttissima. Ieri, 27 giugno, l’uomo è stato arrestato dai carabinieri dopo che sua madre – ex diva del porno – ha sporto. Staller ha raccontato che il30enne l’avrebbe minacciata con unnel tentativo di estorcerle del. Nel corso dell’udienza, Koons ha ammesso di aver litigato con la madre ma ha precisato di non averla mai minacciata. Per quanto riguarda il, trovato dai militari nel corso di una perquisizione, l’uomo si è giustificato così: «È un regalo di un mio amico, non sapevo fosse illegale». Stando ...

