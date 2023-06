Riprese dall'alto sul golfo di La Spezia: un racconto inedito degli scenari, dei paesaggi e delle atmosfere ...elemental disney pixar 6 Marco Giusti per Dagospia Anche nella modesta giornata di ieri 'Elemental' le suona pesantemente a 'The Flash', 172 mila euro, 26t mila spettatori e un totale di 1, 9 milioni ...Marco Giusti per Dagospia elemental disney pixar 1 Mentre 'Spider - Man Across the Spider - Verse', il film che tutti i ragazzetti vogliono vedere, anzi vogliono rivedere, supera tutti in America e ...

Ciak si gira: la Vespucci diventa set Sbarca la fiction “Mare promesso“ LA NAZIONE

Riprese dall’alto sul golfo di La Spezia: un racconto inedito degli scenari, dei paesaggi e delle atmosfere liguri ...Una mini serie televisiva per i giovani «con importanti contenuti sociali». È l'obiettivo annunciato ieri mattina da Maurizio Gemma, direttore generale della Film ...