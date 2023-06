Christian Parisot sullo scandalo Genova | oggi resta il più importante conoscitore di Modigliani al mondo

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 28 giugno 2023) di ALBERTO FILIPPI A sei anni dal sequestro e dall’inizio del processo – terminato con le assoluzioni – sui falsididel 2017, parla, critico d’arte ed ex presidente degli Archivi.In qualità di testimone non ha commentato in nessuna occasione la sentenza del Tribunale di, per quale ragione? Le sentenze non debbono essere commentate, ma accettate e ricondotte alla volontà e capacità del Giudice Deplano che ha avuto il tempo per prendere conoscenza del dossier, facendo riferimento all’accusa, alle ragioni dei Pm e alle prove.Lei è stato in aula del Tribunale diper due giorni, per esplicita richiesta del Giudice, il quale ha posto molte domande in merito alle opere, agli Archivi, ma soprattutto alle sue ...