Chris Martin e Dakota Johnson | la forza di un amore discreto

'Ma si sarà pentito di essersi ritirato' si sono chiesti in tanti, dopo il grande inizio di 2023 della Astonvisto con Fernando Alonso, andato proprio a sostituire Vettel nella scuderia ...Mentre San Siro si prepara ad esplodere letteralmente col ritornello di 'Sky full of stars',sorprende tutti: ferma la musica, ferma la band, ferma il pubblico. E chiede ai 56mila ...Il concerto dei Coldplay a Milano Ad aprire il grande show della band di, sono previsti gli scozzesi Chvrches e l'italianissima Mara Sattei . Per un totale di 224 mila spettatori in ...

Il video di Gwyneth Paltrow a San Siro che canta Fix You di Coldplay Elle

Il duetto tra Zucchero e Chris Martin accende San Siro Dopo “Napule è” al Maradona e “O mia bela Madunina” a Milano, i Coldplay tornano ad accendere il pubblico nella seconda serata a San Siro con un ...San Fermo La fan comasca, 31 anni, ha attirato l’attenzione del frontman Chris Martin che l’ha invitata vicino a lui. Hanno cantato insieme il brano “O”, ma prima l’abbraccio. «L’emozione che ho prova ...