Chi si ricorda Sloth dei Goonies? Ora è anche protagonista dell’omonima slot machines

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Quando parliamo die dei, andiamo a colpire i sentimenti di quella generazione cresciuta negli anni ‘80 e irrimediabilmente segnata dalla pellicola di Richard Donner. Il film del 1985 è infatti diventato un cult del genere avventura/fantasy e chiunque lo abbia visto in quel periodo non può che riguardarlo decine e decine di volte con lo stesso entusiasmo di un teenager. La storia, per chi non lo sapesse, narra le avventure di un gruppo di bambini intenzionati a fare di tutto per difendere la loro casa. Per farlo, andranno alla ricerca di un famoso tesoro nascosto e saranno coinvolti in dinamiche mozzafiato e continui colpi di scena. I, che nello slang americano significa “sfigato”, sono Michael “Mikey” Walsh, il capo del gruppo; Brandon “Brand” Walsh, fratello di Mikey; Lawrence “Chunk” Cohen, ...