Chi l’ha visto?Anticipazioni 28 giugno 2023 | stasera la scomparsa di Kata

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Questa sera, mercoledì 28, torna su Rai 3 il programma di Federica Sciarelli “Chivisto?“, dedicato alle persone scomparse e ai misteri irrisolti. Tra i casi più drammatici e attuali, quello della piccola, la bambina di cinque anni di origine peruviana che è sparita a Firenze il 10scorso. Cosa è successo alla piccola? Chivista per l’ultima volta? Quali sono le piste seguite dagli inquirenti? Queste e altre domande troveranno risposta nella puntata di, grazie alle testimonianze, ai filmati, ai messaggi e alle dichiarazioni dei protagonisti della vicenda. Ma non solo: il programma si occuperà anche di altri casi di, come quello di Maria, una donna della provincia di Campobasso che potrebbe essere ...

TikTokaggiunto alcune novità per consentire ai genitori di ... è necessario premere su 'continua' e selezionare'opzione '... porre dei limiti supuò e non può mandare messaggi al profilo del ......meglio bisogni e aspettative divive - o è accanto avive ... che necurato operativamente la realizzazione e lo sviluppo. ... Sarcoma Patient Advocacy Global Network e'adesione di ...... ovviamente, vale per tutti i contribuenti anche se perun sostituto di imposta è relativamente importante visto che pagando'eventuale debito direttamente in busta paga, si vedrà applicare ...