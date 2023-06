Chi l' ha Visto su Rai1 da settembre 2023? Parla Federica Sciarelli

(Di mercoledì 28 giugno 2023) I palinsesti Rai della nuova stagione tv-2024 sono stati definiti e la presentazione (seppur tardiva rispetto allo scorso anno) è fissata per venerdì 7 luglio prossimo a Napoli nel Centro di Produzione che festeggia quest'anno i 60 anni della fondazione. Per questo giorno ogni programma e ogni conduzione saranno definiti. Quelle che circolano sono tutte indiscrezioni non ancora confermate dal servizio pubblico. Molti sembrano essere i nomi che potrebbero fare ritorno nel nuovo assetto, sostituendo i volti che fino ad oggi avevano popolato le varie fasce della programmazione delle tre reti. Nota, ormai, è la chiusura di Oggi è un Altro Giorno su, il trasloco di Serena Bortone nella prima serata del weekend di Rai3 e la sua sostituzione con il ritorno di Caterina Balivo. Altro grande ritorno è quello di Elisa Isoardi che in questi anni non è ...

La scuola non ha mai sottovalutato la gravità del gesto che havittima la nostra ...sarebbe rimasto con uno stigma a vita). Ma forse la preside esagera. Non lo rimarrà: sono giovani, la ...... che aveva poi rimpiazzato al suo posto per provare a incastrarel'avesse piazzata. Una ... Poco prima l'uomo aveva tentato di resecare la memoria dei computer, inutilmenteche i finanzieri ...... non sono stati generati solo dall'inizio della guerra ma certamente dalla speculazionei ...invece soffrirà in toto l'aumento dell'inflazione sono i consumatori e, se non c'è un aggiustamento ...

Chi l’ha visto, le anticipazioni e i casi di questa sera Today.it

Si torna a parlare della piccola che 11 giorni fa è scomparsa da un ex hotel occupato di Firenze: ancora nessuna traccia, ma la madre fa un altro appello ...'Chi l'ha visto' è diventato un appuntamento fisso per gli italiani ogni mercoledì sera. Il programma, condotto dalla giornalista Federica Sciarelli, ha conquistato il pubblico con la sua attenta ana ...