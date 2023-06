Chi ha incontrato in Italia l’alto funzionario del Partito comunista cinese

Leggi su formiche

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Liu Jianchao, capo del dipartimento per le relazioni internazionali del, è stato in, prima a Milano e poi a Roma, da domenica a martedì. Come ricordato nei giorni scorsi su queste pagine, l’ex direttore Song Tao (oggi a capo dell’Ufficio Taiwan del Consiglio di Stato) ha definito il dipartimento uno strumento di “scambi e cooperazione con i partiti politici stranieri” per “influenzare gli atteggiamenti e le politiche degli altri verso la Cina, e far sì che gli altri comprendano, rispettino e approvino i nostri valori e le nostre politiche”. Liu e la sua delegazione hannoIgnazio La Russa, presidente del Senato, Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri (e coordinatore di Forza), l’ex ...