Chi è Luca Paganini | il figlio calciatore di Raffaele ospite a Oggi è un altro giorno

E' nato a Roma l'8 giugno 1993. Cosa fa di lavoro? Il professionista alla Triestina, la squadra della città di Trieste. Esterno d'attacco, dotato di velocità e resistenza, è bravo a inserirsi in area e trovare la rete con colpi di testa. Si fa apprezzare anche per i tiri dalla distanza. Al Frosinone, durante le gestioni di Marco Baroni prima e di Alessandro Nesta poi, è stato schierato come interno di centrocampo. Cresciuto nelle giovanili della Roma sotto la guida di Bruno Conti, a seguito di un difetto della crescita interrompe la propria carriera, che riprenderà successivamente nelle giovanili del Frosinone. Nel 2010 entra a far parte della prima squadra del Frosinone, con cui esordisce in una partita di Coppa Italia.