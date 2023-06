Chi è Aleksey Dyumin | l’ex guardia del corpo di Putin sulle orme dello zar | «Il favorito a sostituire il ministro della Difesa»

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il nome disarebbe sempre più presente nelle indiscrezioni su chi possa prendere il posto delSergeij Shoigu, la cui testa è stata più volte chiesta dal leaderWagner, Prigozhin. Soprattutto dopo il tentato golpe (fallito)stesso, che ora si trova in Bielorussia grazie a un accordo mediato – stando alle dichiarazioni ufficiali di Mosca e Minsk – dal presidente Aleksandr Lukashenko. Molti osservatori citato daln ritengono, però, non siano così lineari le cose: «Penso solo che non abbiamo alcuna solida ragione per credere che Prigozhin ascolterebbe Lukashenko», ha dichiarato Artyom Shraibman, analista del Carnegie Russia Eurasia Centre. Anzi, è più probabile secondo Shraibman che proprio ...

MaDyumin La carriera Figlio di un medico, nonché generale militare e di un'insegnante, Dyumin ha 51 anni ed è nato a Kursk, a Sud di Mosca. Ha una laurea in ingegneria militare, e dal ...... invece, la marcia del governatore di TulaDyumin, un ex - capo della guardie del corpo di ... Trasgomita per ritagliarsi un posto al sole c'è anche Viktor V. Zolotov, il capo di quella ......Dyumin , ex guardia del corpo di Putin e governatore di Tula, potrebbe essere il ... anche con una popolarità crescente tra i cittadini che può impensierire, e non poco,sta al governo. Se ...

Chi è Aleksey Dyumin, l'ex guardia del corpo di Putin sulle orme ... Open

Almqvist è il primo acquisto del Lecce in questo calciomercato estivo del 2023: scopriamo chi è e come gioca l'esterno svedese arrivato dal Rostov.