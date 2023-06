Chelsea | un colpo dal Brasile in chiusura | può avvicinare Pulisic al Milan

Dopo il primo grandedel mercato in entrata targato, è la volta del Milan, chiamato a ... La trattativa per l'acquisto del centrocampista inglese classe '96 dalsi è conclusa nella ...... ma costoso (il Lille chiede 50 milioni) e per giunta il Napoli è molto avanti e affonderà il... ma distanza con iltra domanda e offerta (15 messi sul piatto, 25 chiesti). Leggi anche ...Stefano Pioli può sorridere. Dopo la cessione di Tonali al Newcastle , il Milan ha trovato il sostituto. Il club ha scelto Ruben Loftus - Cheek. Il centrocampista, classe 1996 arriva daled è atteso a Milano nelle prossime ore. Nell'ultima stagione ha collezionato 25 presenze in campionato con i Blues. Sette le apparizioni in Champions League.

Colpo Jackson per il Chelsea: 37 milioni al Villarreal Goal Italia

Iscrizione avvenuta con successo. Se ieri è stato il giorno di Marcus Thuram, nelle prossime ore Milano si appresta ad accogliere Ruben Loftus-Cheek. Dopo il primo grande colpo del mercato in entrata ...Il Milan abbraccia Loftus-Cheek, colpo definito nelle scorse ore con il Chelsea per 18,5 milioni di sterline bonus compresi (21,5 milioni di euro ...