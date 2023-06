Che Prato! Più raccolta differenziata | più decoro | il progetto per una città più pulita

(Di mercoledì 28 giugno 2023) A lanciarlo Alia e l'amministrazione comunale. Tre le aree maggiormente interessate: centro storico, Macrolotto Zero e grandi condomini con ...

A lanciarlo Alia e l'amministrazione comunale. Tre le aree maggiormente interessate: centro storico, Macrolotto Zero e grandi condomini con ......manicaretti con i quali imbandire la tavola o da consumare in un picnic distesi su un. ... Per evitare, quindi, spiacevoli sorprese è bene informarsi su quali sono i negoziresteranno aperti. ...... si va a oltranza, finché Poerio ipnotizza Caremoli e Petrone realizza il penaltyvale un ... ARBITRO: Mazzoni di. ASSISTENTI: Gookooluk V. di Civitavecchia e Marchesin di Rovigo. ESPULSO: 10' ...

“Che Prato! Più raccolta differenziata, più decoro”, il progetto per ... LA NAZIONE

Protagonisti sul palco con la Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori: Blanco, Boomdabash, Diodato, Emma, Irama, Levante, Ligabue, Marracash, Mr. Rain, Paola & Chiara, Max Pezzali, ...A lanciarlo Alia e l'amministrazione comunale. Tre le aree maggiormente interessate: centro storico, Macrolotto Zero e grandi condomini con criticità ...