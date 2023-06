“Che cifre” Lady Diana | all’asta il famoso maglione con le pecore | quanto vale oggi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 giugno 2023), la cifra da capogiro per il. Sono trascorsi 26 anni da quel tragico incidente che strappò via la vita della principessa più amata di sempre. Correva il 1997 quansoè rimasta mortalmente coinvolta nel dramma. Per la principessa del Galles i cuori continuano ad ardere di affetto e di stima ed è per questo che uno degli indumenti più iconici diD sarà l’oggetto di valore tra i più gettonati nel corso dell’asta di Sotheby’s che si terrà a NewYork dal 31 agosto al 14 settembre. Ildia una cifra da capogiro. Iconico l’indumento con cui nel 1981D si è presentata al cospetto dei presenti nel corso di una partita di polo del principe ...