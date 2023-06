Cessione Ternana | Pharmaguida ufficializza l’acquisto del club

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Laha un nuovo proprietario, dopo essere stata lasciata da Bandecchi nelle mani dell’ex direttore di gara Paolo Tagliavento. Infatti, dopo giorni di trattative, è arrivata la fumata bianca perda parte diche ha annunciato di aver assunto la guida del. La stessa azienda ha tenuto a farlo sapere ufficialmente con un comunicato ufficiale: “Nicola Guida, fondatore di, uomo di sport, pilota automobilistico nel Tcr Italy e grande appassionato di calcio, ha deciso di intraprendere questa nuova affascinante sfida, mettendo le proprie competenze manageriali e imprenditoriali a disposizione della squadra della città di Terni“. Queste le parole di Guida: “Sono onorato di intraprendere questa sfida e di scendere in campo in prima persona nella ...

Stefano Ranucci annuncia ladella società: 'Nella scorsa notte si è positivamente conclusa la trattativa per ladella totalità della quote dellaCalcio dall'Università ...L'annuncio di Stefano Bandecchi, proprietario della, sulladel club umbro. Tutti i dettagli Stefano Bandecchi, tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha annunciato l'imminentedella. L'ex numero uno, ...Stefano Bandecchi non è più il proprietario dellaCalcio. L'annuncio delladel club è arrivato sui media di Unicusano, l'università telematica fondata da Bandecchi. 'Nella scorsa notte si è positivamente conclusa la trattativa per la ...

Ternana, ufficiale la cessione del club. Closing fissato per il 15 luglio Stadionews.it

La Ternana ha svelato il nome del nuovo proprietario. Si tratta di Nicola Guida, capo di una rinomata casa farmaceutica.di F.B. Emergono novità importanti circa la vendita della Ternana calcio. Nella tarda mattinata di mercoledì, infatti, il nuovo proprietario del club rossoverde ha fatto visita allo stadio ‘Libero Lib ...