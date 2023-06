Centro Storico ciclo-pedonale a Nettuno | zona chiusa al traffico dei motorizzati durante la sera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 giugno 2023) In vista dell’Estate 2023, ildichiude aldelle automobili e delle motociclette. Infatti, ilcittadino si trasformerà in un’area, in uno spazio che accoglierà ciclisti e tutte quelle persone che vorranno attraversare quellaa piedi. Un modo per incentivare la mobilità green nel territorio, con il Comune che ha predisposto anche percorsi dedicati ai ciclisti della nota località balneare. IlSi potrà camminare liberamente nelnettunense, senza che nessuna autovettura possa dare fastidio a pedoni o ciclisti. Guarda alla ...