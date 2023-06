Cdp | 3 mld € alle imprese per investimenti a sostegno dell’ambiente | dell’innovazione e della mobilità

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, presieduto da Giovanni Gorno Tempini, su proposta dell’amministratore delegato e direttore generale Dario Scannapieco ha approvato nuove operazioni a favore died economia locale per un valore complessivo di oltre 3 miliardi di euro. Il cda ha dato il via libera a nuove iniziative che comprendono, finanziamenti diretti e in pool con altre istituzioni finanziarie e garanzie, con operazioni volte a favorire l’accesso al credito e i piani di crescita e di nuovidelle. Fra i destinatari delle operazioni approvate dal Consiglio ci sono aziende di piccole, medie e grandi dimensioni che operano sul territorio italiano. Le risorse saranno destinate aper sostenere la tutela, la ricerca, ...