Si tornerà a discutere di diritti civili con l'avvocata e attivistaLae il suo 'Ci sono cose più importanti' (Mondadori). In 'Conversazione con Gianrico Carofiglio', lo scrittore barese ...Ieri, l'avvocataLaaveva fortemente criticato la sentenza a Omnibus . Corte di Strasburgo dice "no" ai ricorsi delle coppie italiane Non a caso le parole della ministra arrivano ...Questo articolo diLaè pubblicato sul numero 25 - 26 di Vanity Fair in edicola fino al 4 luglio 2023 Se pensate a famiglie, amori, relazioni, amicizie, che forma geometrica date a tutto ciò Sì lo so, avete ...

Cathy La Torre: «Evviva le famiglie tradizionalmente queer!» Vanity Fair Italia

L'avvocata e attivista ha pubblicato sui social una foto che faceva pensare a un possibile matrimonio. Non è così. Il messaggio di risposta alle tante congratulazioni spiega le motivazioni del post ...Silvia Gorini, avvocata che difende le coppie Lgbt, sul provvedimento della Procura di Padova, che ha impugnato gli atti di nascita di 33 bambini di coppie ...