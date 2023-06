Catalogna | le donne in Senza veli possono entrare in piscina

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Il governo dellaconsente alledi fare il bagno innelle piscine pubbliche. Una direttiva dell’esecutivo locale ha infatti informato le autorità dei municipi che devono vietare ogni forma di discriminazione, perché le bagnanti abbiano gli stessi diritti degli uomini. Iniziativa che segue quella dello scorso anno in Germania. La legge sull’uguaglianza I manifesti contro la discriminazione del Dipartimento per l’uguaglianza catalano ripresi dal movimento femminista Mugrons Llures (Instagram)La possibilità di mettersi in, in realtà, è stata sancita da una legge catalana sull’uguaglianza del 2020, in cui si vieta ai comuni di discriminare le persone sulla base dell’etnia, del colore della pelle, delle eventuali disabilità ma anche, tra le altre cose, ...

E i comuni non possono impedirlo, diversamente da quanto hanno tentato di fare negli ultimi tre ...... insieme a Paesi Baschi, Madrid e. Strenua attivista anti - aborto Massó è una figura ... Ha inoltre criticato aspramente il femminismo e 'l'eccessiva tutela delle leggi sulla vita delle',...La dieta alimentare per contrastare la sindrome premestruale Leche ogni mese soffrono di ... Tra la verdura la più indicata in questo periodo del mese è quella a foglia verde (cicoria,, ...

Catalogna, le donne in topless possono entrare in piscina 28 Giugno 2023 Luce

Secondo il governo catalano è importante per evitare la sessualizzazione e la discriminazione dei corpi femminili ...Nelle strutture comunali si potrà nuotare a seno nudo, allattare e indossare burkini come stabilito da una legge del 2020 che però non veniva applicata ...