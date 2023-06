... gestita da un centro estivo, a Grotte diin provincia di Viterbo. Tragedia a Velturno, in Alto Adige. Un bambino di appena di due anninella piscina dell'albergo e muore. Non ce l'ha ...La Pasquetta , che quest'annolunedì 18 aprile. Si festeggia il giorno dopo la domenica di Pasqua perché si ricorda l'...(Lecce), incantevole borgo sul mare;. Parco Gondar a Gallipoli (Lecce)...... gestita da un centro estivo, a Grotte diin provincia di Viterbo. Tragedia a Velturno, in Alto Adige. Un bambino di appena di due anninella piscina dell'albergo e muore. Non ce l'ha ...

Castro, cade nel lago d’Iseo dopo un malore: salvato da turisti tedeschi BergamoNews.it

Era seduto sul muretto della strada, affacciato sul Sebino quando alcuni bagnanti lo hanno visto barcollare e poi cadere in acqua, probabilmente colpito da un improvviso malore, con ogni probabilità l ...Ormai quasi completati gli interventi che per alcuni mesi hanno costretto il Comune a disporre la chiusura dell’area turistica a causa del crollo di alcuni massi dalle pareti rocciose. Programmato il ...