Secondo appuntamento sabato 1 luglio (ore 10.30) con il fondo "Traversata a nuoto del Golfo di" che partirà dal porto di San Marco die arriverà alla frazione Lago, presso ...... presso il Piazzale Campo Dei Rocchi, a, borgo reso celebre dal film 'Benvenuti al Sud'... Girotonnoquesta storia da quasi vent'anni: ricette locali e internazionali, una sfida ...

Castellabate festeggia 20 anni di nuoto in acque libere ... Il Gazzettino Vesuviano

Un weekend intenso di nuoto in acque libere si prepara nell'incantevole Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate per festeggiare i 20 anni di compet ...CASTELLABATE - Un weekend intenso di nuoto in acque libere si prepara nell'incantevole Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate per festeggiare i ...