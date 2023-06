Caso Santanchè | dal governo via libera a una proposta del Pd che lo impegna a sanzionare anche Visibilia

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Unadi legge, tante potenziali implicazioni politiche. Perché con il viaad un ordine del giorno al Decreto Lavoro presentato dal Pd, ildi Giorgia Meloni ha essenzialmente accettato dirsi al’uso fraudolento della cassa integrazione Covid. Che, guarda, è una delle accuse rivolte alla, la società all’epoca dei fatti controllata dall’attuale ministra del Turismo Daniela. Nella fattispecie, l’esecutivo ha dato parere favorevole ad un odg del Partito democratico al decreto lavoro, presentato in aula alla Camera, chel’esecutivo “agli operatori che avessero usufruito in maniera fraudolenta” della Cassa integrazione Covid, tra le quali ...

Schlein suE per quanto riguarda ildel ministro del Turismo Daniela, Elly Schlein ha osservato: "Passano molti giorni, ma l'unico ministero che manca a questo governo è il ...Il, per esempio. Il punto delicato è sempre la coerenza rispetto al messaggio ...Estratto dell'articolo di Francesco Rigatelli per 'La Stampa'meloni 'Il primo sondaggio lo feci per Gianfranco Funari, che aveva capito il valore della percezione rispetto alla realtà. La domanda da rivolgere agli spettatori di ...