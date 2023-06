Caso Santanchè | Crippa Lega | “Se dovessero emergere irregolarità | la ministra si prenda le sue responsabilità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 giugno 2023) “Non mi fido molto di ciò che dice Report. Dopodiché sono curioso di ascoltare il ministro e che ci siano dei fatti un po’ più oggettivi rispetto l’inchiesta di Report. Se poisuccedere delle evidenze per cui ci sono delleè giusto che il ministro sile sue”, così Andrea, deputato della, fuori Montecitorio, parlando dele sottolineando che però “ad oggi non si sta parlando di questo”. Riguardo all’informativa della premier Meloni in vista del Consiglio europeo,aggiunge: “L’immigrazione è un problema enorme, i dati sono preoccupanti. Non è un problema italiano ma europeo. Credo che il governo debba battere i pugni sul tavolo dell’Europa senza lasciare soli ...