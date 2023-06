Cartelle esattoriali | puoi ancora salvarti dai debiti | resta poco tempo

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Ilsta per scadere: bisogna affrettarsi per poter dire addio finalmente alle. Ecco come fare. Lesono ciò che più di rognoso possa capitare. Sono una vera palla al piede ma che comunque derivano quasi esclusivamente da qualche nostro errore (nel caso di una richiesta non dovuta è possibile contestarla). Che possa essere, ad esempio, il mancato pagamento di una multa, o di un mancato pagamento di una tassa che avremmo dovuto regolare. Ed ecco che, dopo un po’ di, lo Stato cerca di recuperare ciò che gli spetta, tramite: la scadenza è a breve – ilovetrading.itIl problema è che questesono maggiorate ...

Tempo agli sgoccioli per rottamare le: come fare e la scadenza I prezzi delle materie prime sembrano essersi relativamente stabilizzati nel primo semestre 2023, dopo la forte ...I tributi Altro provvedimento molto atteso dai cittadini la rottamazione delle, come previsto dalla Legge di Bilancio del Governo, a cui il Comune di Sarno ha aderito. Un ...Ok del consiglio comunale a tre opere pubbliche alla rottamazione dellee tre opere pubbliche. Approvate tre opere importanti riguardanti Via Sarno - Striano, Lavorate ed Episcopio. Via libera alla rottamazione delle. In apertura ...

Rottamazione quater cartelle esattoriali, 30 giugno la scadenza: come fare domanda ed entro quando pagare. Chi ilmessaggero.it

Rottamazione cartelle, ultimi giorni per presentare domanda di definizione agevolata: la piattaforma riapre poi il 3 luglio ...Si è svolto, ieri, a Sarno, il consiglio comunale che, prima di tutto, ha votato all'unanimità la surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Agovino: al suo posto è subentrato Antonio Mancuso, sec ...