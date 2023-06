Carta Bianca | che succede?

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 28 giugno 2023)Berlinguer -Mentre la Rai ha confermatonei palinsesti della prossima stagione,Berlinguer esulta per gli ascolti ottenuti nell’ultima puntata (la più vista della stagione con 1.348.000 spettatori e il 9.6% di share). Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, eppure la conduttrice né in diretta durante i consueti saluti finali né sui social dà appuntamento a settembre. Perché? “finisce qui, vi augura davvero buone vacanze a tutti quanti. Grazie per essere stati con noi anche quest’anno e buona estate a tutti” ha così concluso ieri sera il suo settimo anno alla guida del talk del martedì di Rai 3. E oggi, preso atto del record di ascolti registrato nell’ultimo appuntamento, complice anche ...