Carrara | Audax e Cmc in bilico per la Serie C Unica

Due squadre cittadine di basket,e Cmc, si preparano a disputare il campionato regionale di serie C unica. Decisioni che potrebbero cambiare gli obiettivi consolidati da decenni di attività. Cmc conferma coach Bertieri, mentre ...

Ancora nessuna decisione in casa della Pallacanestro Audax in vista del prossimo campionato che la società di via Giovan Pietro disputerà nella nuova serie C unica. "Non c’è niente di nuovo, la stagio ..."Per le nostre squadre giovanili è stata una stagione e bellissima, con numeri eccellenti". A dirlo è il ds dell’Audax Massimo Alibani che dopo tanti anni in cui ha curato le squadre senior e trascura ...