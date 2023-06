“Carola Rackete zecca tedesca” | il Senato evita il processo a Salvini | negata la richiesta di autorizzazione a procedere

(Di mercoledì 28 giugno 2023) L’Aula delnega ladinei confronti di Matteoper le opinioni espresse su, all’epoca dei fatti comandante della Sea Watch 3, la nave della ongimpegnata nel soccorso di 53 migranti nella zona SAR libica il 12 giugno 2019. ““, “complice degli scafisti e trafficanti” e “sbruffoncella“: sono alcuni degli appellativi che nell’estate di 4 anni faaveva rivolto aRakete, che lo aveva denunciato per diffamazione. Il voto di Palazzo Madama (82 sì, 60 no, 5 astenuti) accoglie la relazione della Giunta delle immunità, del 28 febbraio 2023, che ritiene le parole coperte da insindacabilità. La ...

A differenza di, la comandante della Sea Watch 3, scagionata e rimandata a casa dopo aver speronato una motovedetta della Guardia di Finanza, Msf (Medici Senza Frontiere) stavolta fa i ...Il riferimento è ovviamente ae al caso Open Arms. Proprio oggi a Palermo, mentre i clandestini occupavano con la violenza una nave, si è celebrata un'udienza del processo in cui l'...Nel 2019 l'artista tedesca Anne - Christine Klarmann ha ideato una nuova versione del poster ritraendo Judith Ellens ,e Greta Thunberg modificando lo slogan originale in: ' Alle reden ...

L'Aula del Senato nega la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per le opinioni espresse su Carola Rackete, all'epoca dei fatti comandante della Sea Watch 3, la nave ...Speravano in un giudice amico pronto a legittimare il dogma secondo cui il porto di sbarco dei migranti deve essere il più vicino alla nave Ong che li soccorre in mare. Ma gli è andata male ...