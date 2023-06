Carenza medici di base | ogni guardia medica potrà prendere in carico fino a 1000 assistiti

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Idelle guardie mediche arriveranno presto a rafforzare le fila deidi famiglia, oggi sempre più carenti con il risultato che molti cittadini ne sono rimasti privi. Grazie ad un emendamento (che vede come prima firmataria l’onorevole Marta Schifone) al Dl Inps approvato in via definitiva oggi in Senato, ciascunain. «Porterà...

commenta Vista ladidi base ciascuna guardia medica potrà prendere in carico fino a 1.000 assistiti. Lo prevede un emendamento al dl Inps approvato in via definitiva al Senato, grazie al quale i...In questi giorni la Commissione Regionale di Bari si è riunita e che sicuramente continuerà nella fiducia di un seguito per sopperire alla gravità dell'ormai insostenibiledie infermieri nel territorio brindisino, la quale mette a rischio l'incolumità dei cittadini e che, secondo l'ADA, sono necessari interventi incisivi da varare anche in attesa dell'...Nel tracciare il quadro della sanità ligure Verdi e Sinistra Italiana evidenziano che "c'èdidi base in almeno il 60% degli ambiti territoriali, molti ospedali sono chiusi o ...

I medici delle guardie mediche arriveranno presto a rafforzare le fila dei medici di famiglia, oggi sempre più carenti con il risultato che molti cittadini ne ...