(Di mercoledì 28 giugno 2023) AlfonsoScanio presidente della fondazione Univerde che da ministro dell'realizzò l'Regno di Nettuno a Ischia e Procida rilancia in un video l'urgenza dell'amp ...

...ha ribadito l'importanza dell'area protetta e il sostegno degli operatori economici ringraziando l'ex ministroScanio per il costante impegno a favore della difesa dell'ambiente a. 28 ...A dirlo AlfonsoScanio, presidente della fondazione Univerde, in un video con il presidente di Federalberghi, Lorenzo Coppola. fsc/gtr Condividi questo articolo: Sponsor... chansonnier caprese e animatore dell'Anema e Core di, e la satira puntuale di Federico ... Marco Scurria, Guerino Testa, Stefano Graziano, gli ex ministri Graziano Delrio e Alfonso...

Capri, Pecoraro: area marina protetta aiuta ambiente e turismo Agenzia askanews

Roma, 28 giu. (askanews) - Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde che da ministro dell'ambiente realizzò l'area marina protetta Regno di Nettuno a Ischia e Procida rilancia in un ..."È importante che il ministro dell’Ambiente sblocchi finalmente l’iter dell’area protetta di Capri ed è importante che oltre al lavoro prezioso ...