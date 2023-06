Canale Telegram notizie gossip | ecco quello più aggiornato!! Entra per avere tutte le notizie sul telefono

Secondo ilBelarus Golovnovo Mozga, le immagini satellitari datate 27 giugno mostrano quella che sembra essere una costruzione in corso in un complesso militare vicino alla città di ...*Post dal: @LauraRuHKL'appello motivazionale di Brest è stato rilanciato dalufficiale della Wagner. La Wagner, afferma il comandante, "continua a lavorare nella sua modalità calma e si sta aprendo una ...

Siamo stati nei canali Telegram del gruppo Wagner: cosa vogliono ... Fanpage.it

Le immagini satellitari datate 27 giugno mostrano quella che sembra essere una costruzione in corso in un complesso militare vicino alla città di Asipovichy, a circa 100 chilometri a sud-est di Minsk.Gruppo Wagner, le foto satellitari della base in costruzione in Bielorussia nel distretto di Osipovichi: potrà ospitare 8 mila soldati.