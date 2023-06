Cambiano i parametri per stabilire se una persona è obesa 

Leggi su agi

(Di mercoledì 28 giugno 2023) AGI - Dopo mezzo secolo di onorato servizio l'Indice di massa corporea (BMI), la formula matematica più utilizzata al mondo per valutare il peso corporeo di uomini e donne, potrebbe andare presto in pensione o almeno essere affiancata da altri. A chiedere la revisione delle linee guida italiane, alla luce delle recenti modifiche delle linee guida americane, sono gli esperti della Società Italiana di Endocrinologia (SIE) in occasione del congresso nazionale a Roma, sulla base di un recente studio americano presentato al meeting annuale dell'Endocrine Society appena chiuso a Chicago. "Secondo i dati della ricerca - spiega Anna Maria Colao, presidente SIE e ordinario di Endocrinologia all'Università Federico II di Napoli - l'utilizzo esclusivo del BMI porterebbe a classificare erroneamente come non 'obesi' milioni di americani perché basare la diagnosi di ...