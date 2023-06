Calciomercato | Tottenham Pronto rilancio Bayern per Kane

Gli Spurs intanto sono a un passo da Maddison LONDRA (INGHILTERRA) - Ilaspetta una telefonata da Monaco. Il Bayern, infatti, ha messo Harry Kane in cima alla lista dei desideri e, secondo i media inglesi, sarebbe pronto al rilancio dopo che una prima offerta da ...Matias Soulé (LaPresse) -.itIl figlio d'arte è atteso a Torino per le visite mediche ... Nel frattempo, però, dopo la cessione di Dejan Kulusevski alper 30 milioni di euro, il ...L'azzurro, classe 1996, dalla prossima stagione difenderà da titolare la porta del, che lo ha acquistato a titolo definitivo per 20 milioni. Abbonati per leggere anche Leggi i commenti <

Gli Spurs intanto sono a un passo da Maddison LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Il Tottenham aspetta una telefonata da Monaco. Il Bayern, ...Tottenham Hotspur e Guglielmo Vicario. La parte bianca di Londra ha reso ufficiale il matrimonio ed ancora una volta la società pesca nella nostra Serie A.