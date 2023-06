Calciomercato | stanno prendendo Cavani | sta firmando

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Edinsonè ormai prossimo a firmare per una squadra. La svolta diè arrivata in queste ultime ore. Ecco i dettagli. E’ tempo di tornare in campo per… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Matias Soulé, giovane calciatore argentino della Juventus, al centro di numerosi voci di: ecco comele coseLa Juventus, dopo aver ufficializzato il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2024 con Adrien Rabiot, si appresta a salutare l'arrivo del primo acquisto ...Infatti proprio su questa formula siorientando i primi approcci del club brasiliano. Con l'uscita di Marcos Antonio e degli altri giocatori fuori dal progetto, la Lazio punterà poi a ...Milinkovic - Savic (LaPresse) -. ItGiocatore completo con il contratto in scadenza il ... i biancocelesti, però,iniziando a valutare le alternative e tra i possibili sostituti ...

Ag. Hermoso: 'Juve Ecco come stanno le cose' Calciomercato.com

Al Chelsea serviva un attaccante, al Chelsea è arrivato Nicolas Jackson. La nuova squadra di Pochettino ha messo tutte le sue fiches sul classe 2001 del Villarreal, un nome alternativo, non scontato, ...Continuano le trattative tra il Torino ed il West Ham per riportare Nikola Vlasic in granata. Come riporta Calciomercato.com, dopo non aver esercitato il diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ...