Calciomercato Serie A | le nuove squadre di Baschirotto | Gagliardini e Musso

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Giornata importantissima sul fronteinA e tantenotizie anche per ledi media-bassa classifica. La sessione estiva entra sempre più nel vivo e le dirigenze sono scatenate per anticipare i tempi e regalarecompetitive già prima dell’inizio dei ritiri. La stagione 2023/2024 si preannuncia scoppiettante e tantesi candidano ad un ruolo da protagonista per la vittoria dello scudetto: dal Napoli all’Inter, dal Milan alla Juventus, senza dimenticare Lazio, Roma e Atalanta. Grande bagarre anche per le posizioni di Europa, Conference League e per evitare la retrocessione. Molto attive anche le neo-promosse, alla ricerca di calciatori di grande esperienza. Scatenato il Monza, chiamato a confermare l’ultima entusiasmante stagione. Foto di ...

... stesso agente, stesso club e e stesso ruolo di Kvara, grande voglia di ripercorrerne le orme con un impatto devastante inA, anche se i suoi numeri sono inferiori. Una delle idee dell'Inter ......è molto difficile ipotizzare un trasferimento di Brunori in questa sessione di, ... non sarebbe convinto della destinazione ; il capitano vuole riportare il Palermo inA , è questo ...... il nome di Alvaro Morata resta d'attualità nelitaliano. Secondo AS , sia Juventus ...dovesse lasciare i colchoneros l'Italia sarebbe la destinazione preferita visti i 4 anni inA ...

Portieri più preziosi per valore di calciomercato: Maignan 1° con Donnarumma. CLASSIFICA Sky Sport

proprio sulla falsariga della principale coppa nazionale del calcio inglese. Un progetto come l’aveva definito l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che al momento resterà ...Tanti i nomi sul tavolo delle squadre italiane quindi, sia in entrata che in uscita. Per rimanere aggiornato sui movimenti di calciomercato in Serie A e all'estero, segui la diretta testuale su ...