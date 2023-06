Calciomercato | offerta da 120 milioni di euro | innesto ‘folle’ dell’Arsenal

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Anche ilestero entra nel vivo e continuano le follie delle squadre inglesi. L’Arsenal ha presentato una terzadel valore di 105di sterline (oltre 120di) per il centrocampista del West Ham, Declan Rice. La valutazione del calciatore è aumentata tantissimo nelle ultime ore e il West Ham ha già rispedito al mittente due offerte inferiori ai 100di, l’ultima dal Manchester City. Non si ferma il Newcastle. Dopo Tonali dal Milan potrebbe arrivare anche James Maddison dal Leicester, già corteggiato la scorsa estate. Foto di Domenic Aquilina / AnsaInfine il Bayern Monaco è pronto a fare un’importantissima per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante del Tottenham e dell’Inghilterra Harry ...

Per il calciatore franco - ivoriano è pronta un'contrattuale molto importante, ma anche la prospettiva di guadagnare una cifra superiore ai 30 milioni di euro, un bonus d'uscita prevista al ...... e i nomi più caldi giocano entrambi in Italia: uno è quel Marcelo Brozovic, cervello dell'Inter che ha messo a sua volta in stand - by l'dell'Al - Nassr con ogni probabilità per aspettare e ...Ilin entrata dell'Inter , così come quello di qualsiasi altra squadra italiana, è legato ... ma solo dopo aver ceduto Brozovic (che però rifiuta l'araba in attesa del Barcellona) ...

Dall'Uruguay: Liverpool su Valverde, l'offerta è da capogiro Calciomercato.com

Nahitan Nandez continua ad essere chiacchieratissimo sul mercato. Dopo il Napoli, infatti - riferisce La Nuova Sardegna - anche la Lazio si è inserita nella corsa al giocatore. Ma per l'uruguaiano non ...L'attaccante nigeriano avrebbe dato disponibilità a tornare in Germania per vestire la maglia del club bavarese.