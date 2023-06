Calciomercato Napoli | un attaccante da 50 mln se va via Osimhen A centrocampo un affare da 9 milioni

(Di mercoledì 28 giugno 2023) La SSCè al lavoro per la prossima stagione. Il presidente Aurelio De Laurentiis vuole regalare a Rudi Garcia una squadra importante per puntare agli obiettivi stagionali: arrivare in finale di UEFA Champions League e puntare a ripetersi nel massimo campionato italiano vincendo un altro Scudetto. Ilazzurro dipenderà molto dal futuro di L'articolo

Mentre inizia a muoversi anche ilcampione d'Italia: 'Tousart, primo nome di Garcia'. Su '... le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di mercoledì 28 giugnoFase in cui il...- Osimhen al Bayern Monaco E' una delle piste che potrebbero portare via dail talentuoso bomber nigeriano capocannoniere in carica della Serie A. Il club tedesco è uno ...- Aurelio De Laurentiis ha rovesciato lo schema delspendaccione, il suo scudetto lo ha vinto con quella che sembrava una smobilitazione come racconta la Gazzetta dello ...

Napoli, Vigliotti: 'ADL ha individuato un possibile colpo italiano' AreaNapoli.it

"La UEFA si prepara a riempire le casse dei club per l’ultima volta in questa stagione. Sono previsti per la giornata di domani, mercoledì 28 giugno, i pagamenti finali per le squadre che hanno preso ...i ragazzi di Inzaghi sono arrivati troppo lontani dal Napoli capolista e una squadra con le qualità dell’Inter non può permettersi un meno diciotto dalla vetta della classifica. Marotta (LaPresse) – ...