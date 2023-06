Calciomercato Napoli | nuova idea per il centrocampo | occhi in casa Southampton

Leggi su contropiedeazzurro

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Dopo una lunga e dettagliata ricerca, il Presidente Aurelio De Laurentiis ha trovato l’allenatorele per confermare quanto buono fatto da Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico delè Rudi Garcia e la società è già al lavoro per fornirgli una rosa che possa lottaremente per lo Scudetto, atteso 33 anni dai tifosi partenopei e arrivato nella stagione appena conclusa. Kim avrebbe già le valigie in mano, mentre l’obiettivo sarebbe quello di tenere sia Kvaratskhelia che Osimhen, nonostante potrebbero arrivare delle grandi e quasi irrinunciabili per il nigeriano. In entrata si starebbe cercando un difensore, che prenderebbe il posto del coreano, e un giocatore a metà campo. Visto l’addio, ormai molto vicino, del Direttore sportivo Giuntoli, il compito di fare il mercato sarebbe stato affidato a Maurizio Micheli. Il capo ...