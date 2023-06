Calciomercato Napoli | Lopez pallino di Garcia | la situazione

Commenta per primo L' Arabia Saudita su Caprile . Il portiere del Bari , cui sono interessate ancheed Empoli, è stato contattato dai club sauditi che vorrebbero portarlo in Asia. Lo riporta Sky Sport.Continua ad essere molto attiva la Juventus in questa fase dimentre ci avviciniamo alla fine del mese di giugno. La società torinese vuole assolutamente cancellare l'ultimo opaca stagione e guardare al futuro con rinnovato ottimismo. L'obiettivo ...Ilpotrebbe salutare Hirving Lozano. Il giocatore messicano sembra uno di quei giocatori destinati all'addio in quest'estate diche per la formazione reduce dalla vittoria dello ...

Cerchione: 'Il Napoli ha l'accordo con Openda. Chieste informazioni al Lens' AreaNapoli.it

“Gli arabi non stanno andando solamente sui giocatori a fine carriera, da quello che ho saputo oggi vorrebbero prendere Caprile del Bari".L'ormai ex d.s. del Napoli è atteso giovedì. Se il serbo dovesse partire, allora i bianconeri virerebbero sulla punta della Dea ...