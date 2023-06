Calciomercato Milan – Tonali al Newcastle dopo gli Europei | le ultime news

, anche il Napoli su MorataE oltre ae Roma, in Serie A ci sarebbe anche un'altra squadra che starebbe osservando con interesse ciò che succede intorno al nome di Morata. ...Commenta per primo Secondo quanto riferisce la stampa brasiliana, il Chelsea è molto vicino all'acquisto dal Santos dell'esterno offensivo classe 2004 Angelo, obiettivo di mercato in passato del, per circa 20 milioni di euro. Proprio l'arrivo a Londra del calciatore brasiliano può rappresentare un'indicazione circa l'imminente partenza dello statunitense Christian Pulisic verso il club ...Ruben Loftus - Cheek sta per diventare un nuovo giocatore del. La trattativa per portare il 27enne centrocampista inglese in maglia rossonera nel2023 è in dirittura d'arrivo. Loftus - Cheek è atteso in Italia nelle prossime ore per le visite ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Loftus-Cheek al Milan, domani le visite. Romero obiettivo Juve, Onana e l'Inter ... Fanpage.it

Che non risparmierà nemmeno un’istituzione del calcio ellenico come il difensore Sokratis Papastathopoulos: all’ex Arsenal, Borussia Dortmund, Milan e Genoa, 35 anni, non verrà rinnovato il suo ...[themoneytizer id=”99064-6] Uno dei nomi caldi per il centrocampo della Lazio è quello di Lucas Torreira, calciatore di proprietà del Galatasaray. L’ex Fiorentina sarebbe uno dei preferiti di Sarri, ...