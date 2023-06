Calciomercato Milan | il nemico del mio nemico è mio amico | l’acquisto!

(Di mercoledì 28 giugno 2023) Riconquistare quello scudetto scippato, con pieno merito, dal Napoli di Luciano Spalletti che ha cannibalizzato l’ultimo campionato di Serie A scavando immediatamente un solco tra di loro e le inseguitrici che non sono mai riuscite a rimettersi in scia della marea azzurra, poi laureatasi campione d’Italia al termine del torneo calcistico nostrano. Ci sarebbe, anche, da vendicare sportivamente il doppio ko commissionato dai cugini dell’Inter nelle semifinali di Champions League. Ecco i tanti obiettivi dei rossoneri di Stefano Pioli che nella prossima stagione sportiva vogliono tornare ad alzare un trofeo dopo lo scudetto di due anni fa. Sarà proprio compito delavvicinare ilalla costruzione di una rosa in grado di poter tornare alla vittoria: proprio un ex “” potrebbe diventare un grande ...

Guardate Napoli,, Inter, le società non si muovono più se non incassano'. OFFERTA ARABA - 'L'offerta rifiutata Sono situazioni particolari. Chi va lì non fa una scelta di vita ma di soldi. ...Commenta per primo Ilha avviato i contatti per Adama Traoré , in scadenza di contratto con il Wolverhampton. A riportarlo è Sky Sport, secondo il quale i rossoneri hanno provato un primo approccio per capire la ...Le vie delperò sono infinite (lo sanno bene i tifosi delcon l'addio di Sandro Tonali...) e, mentre non va sottovalutato il fronte Lukaku - Juventus , attenzione quindi agli ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: Milan su Traoré, Scamacca o Morata per l'attacco; duello Inter-Roma per Frattesi Fanpage.it

L'Arsenal ha presentato una terza offerta del valore di 105 milioni di sterline (oltre 120 milioni di euro) per il centrocampista del West Ham e dell'Inghilterra Declan Rice. (ANSA) ...Tutti vogliono Davide Frattesi. O almeno tutte le big del nostro campionato. Juve, Milan, Inter e Roma sono in fila per la mezzala del Sassuolo e della nazionale azzurra. Ognuna con idee e strategie ...