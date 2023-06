Calciomercato Juventus | addio Vlahovic | Icardi prende quota

, Chiesa in bilico: ritorno di fiamma per BerardiIl numero 7 e nazionale azzurro ha una valutazione di 50 - 60 milioni di euro e finora è stato sondato dalla Premier League (......la, interessata a Milinkovic da diverso tempo; i bianconeri sognano un centrocampo con Rabiot, Pogba e proprio Milinkovic ma devono fare i conti con Lotito. Lotito (LaPresse) -E c'è chi, come Furio Focolari, crede che ormai non si tratti più di un giocatore di alto profilo e che ladovrebbe puntare su altri. Paul Pogba © LaPresse -.itL'opinionista di ...

Allarme Juventus, l’acquisto inquieta i tifosi: “Sarei preoccupato” CalcioMercato.it

Ecco la possibile formazione bianconera in caso di arrivo del serbo della Lazio: un 3-4-1-2 per sfruttare al meglio la potenza della mediana ...Calciomercato Juve: contratto pronto per Milinkovic. Cosa serve per sbloccare la trattativa con Lotito e la Lazio Come scrive Tuttosport Claudio Lotito non è nuovo ai poker di mercato, ma il rischio è ...